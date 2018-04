ABC vence América-RN e deixa lanterna da Série B

O estreante técnico Artur Neto surpreendeu ao montar um América ofensivo, tanto que seu time quase abriu o placar antes do minuto inicial. Depois de cruzamento da direita, Max não alcançou, mas Juninho cabeceou firme e a bola explodiu no travessão. Poucos minutos depois, Lúcio recebeu de Max e chutou em cima do goleiro Thiago Cardoso.

Pressionado, o técnico Flávio Lopes mexeu no ABC aos 13 minutos e sacou Gedeon, para a entrada do experiente Selmir. O time melhorou, equilibrando as ações no meio-campo e criando boa chance de gol, em chute cruzado de Ricardinho.

No segundo tempo, o América voltou sem o volante Ricardo Oliveira, lesionado, que foi substituído por Éverton César. O ritmo diminuiu e a marcação começou a prevalecer, até que uma jogada individual resultou no gol do ABC. Aos 21 minutos, o lateral-esquerdo Sandro pegou a bola na intermediária, passou no meio de três adversários e, da linha da grande área, chutou cruzado, com perfeição.

Aos 28 minutos, Somália cometeu falta por trás em cima de Sandro e acabou expulso, deixando o América com um jogador a menos. Jackson e Selmir se desentenderam no fim da partida e também levaram o cartão vermelho.

Toda a 27.ª rodada será disputada na terça-feira. O ABC vai receber, de novo no Frasqueirão, o Atlético-GO, que briga pelo acesso. Já o América vai até Campinas pegar a Ponte Preta, que perdeu o dérbi para o rival Guarani, por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA:

ABC 1 x 0 América-RN

ABC - Thiago Cardoso; Audálio, Gaúcho e Fabiano; Bosco, Augusto Recife, Alexandre Oliveira, Gedeon (Selmir) e Sandro (Marquinhos Mossoró); Ricardinho (João Paulo) e Júnior Negão. Técnico - Flávio Lopes.

América-RN - Weverton; Leandro Silva, Júlio Terceiro e Edson Rocha; Thoni, Somália, Ricardo Oliveira (Éverton César), Juninho (Lenilson) e Jackson; Lúcio e Max (Helinho). Técnico - Artur Neto.

Gol - Sandro, aos 21 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Sálvio Spinola Fagundes Filho (SP).

Cartões amarelos - Juninho, Somália, Gaúcho e Augusto Recife.

Cartões vermelhos - Somália, Jackson e Selmir.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).