Abdalla Junior é eleito presidente da Ponte Preta por aclamação

José Armando Abdalla Junior foi eleito o novo presidente da Ponte Preta, na noite desta segunda-feira, por aclamação, em reunião solene realizada no salão nobre do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ele comandará o clube no quadriênio 2018-2021.

Reeleita com 239 dos 250 votos em eleição realizada no dia 30 de novembro, a chapa "Sempre Ponte Preta", liderada por Sérgio Carnielli, teria a reeleição do presidente Vanderlei Pereira, que acabou dando lugar para Abdala por problemas familiares.

Apesar desta mudança de última hora, o grupo de situação continua no poder sob o comando do empresário Sérgio Carnielli que assumiu o clube em 1997. Ele promete fazer parte ativa do novo grupo que vai comandar a diretoria executiva. Agora com a missão para 2018 de manter o time na elite do futebol paulista e de brigar pelo acesso dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, uma vez que o time foi rebaixado neste ano.

"Espero contar com a ajuda de todos os pontepretanos. Vamos voltar às origens, prestigiando os garotos formados em casa. Sobre o fato de disputarmos a Série B, o nosso objetivo é o acesso e não ser campeão, que pode até ser uma consequência do trabalho planejado", disse o presidente após ser eleito.

DIRETORIA

José Armando Abdala tem 71 anos e foi presidente do conselho deliberativo entre 1996 até 2005, além de ser conselheiro da Ponte Preta desde 1974. Formado em odontologia na PUC Campinas, ele atualmente trabalha na Prefeitura da cidade.

Os vice-presidentes de Abdala são velhos conhecidos no quadro diretório do clube: Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, e Hélio Kazuo, que já era vice-presidente e vinha também exercendo a função de diretor de futebol. Ainda nesta segunda, Tagino Alves dos Santos foi anunciado como novo presidente do Conselho Deliberativo no lugar de Mauro Alcides Zuppi, que estava no cargo há seis anos e por décadas participou ativamente do conselho do clube.