Abel admite mexer no time da Ponte O elenco da Ponte Preta se reapresentou nesta terça-feira e o técnico Abel Braga já admite fazer movas mudanças no time para o jogo do próximo domingo, contra o Corinthians. Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, a equipe vem de derrota no dérbi para o Guarani, o que aumenta a pressão da torcida. A principal mudança deve acontecer no ataque, com a saída de Fabrício Carvalho, jogador mais cobrado pelos torcedores. A maior torcida organizada da Ponte Preta garantiu que deixa o estádio se o jogador enfrentar o Corinthians. "Não gostei do rendimento de alguns jogadores e do time contra o Guarani. Posso fazer algumas mudanças, mas ainda não sei quais", disse o treinador, que espera receber nas próximas semanas mais dois ou três reforços.