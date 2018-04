Abel admite surpresa com revés: 'Não tem como explicar'

"Não tem como explicar esse resultado", declarou o técnico, que tinha chances de assumir provisoriamente a liderança do Brasileirão. "Jogamos muito abaixo daquilo que normalmente fazemos. O que tentei fazer foram mudanças no primeiro tempo. Foram duas, mas se pudesse faria três ou quatro modificações. Mas agora não adianta explicar o inexplicável".

Abel, contudo, não deixou de exaltar a superioridade do América, que deixou a lanterna com o triunfo fora de casa. "O adversário foi muito superior. Eles marcaram bem, só tiraram no balão quando estavam pressionados. Nós ainda tivemos uma melhora no segundo tempo, com duas alterações, mas não foi o bastante. O pessoal correu e se esforçou. Não houve soberba", ressaltou.

O revés não desanimou o treinador na briga pelo bicampeonato. "Matematicamente, ainda é possível pensar em título, independentemente dos resultados de amanhã [domingo]. É claro que, com essa derrota para o América, a nossa probabilidade diminui, mas ainda temos como brigar", afirmou.