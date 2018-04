Abel afirma que eliminação do Fluminense foi justa e lamenta falhas

O técnico Abel Braga avaliou que o Fluminense mereceu ser eliminado nas quartas de final da Copa da Primeira Liga, na noite de quarta-feira, quando a equipe perdeu por 2 a 0 para o Londrina, no Estádio do Café. O treinador apontou falhas da sua equipe nos gols sofridos, mas reconheceu a superioridade do oponente.

"Era um jogo importante, muito mais para observação do que qualquer outra coisa, mas não significa que não queríamos ganhar. Não ganhamos porque não conseguimos, o adversário foi superior. No primeiro tempo, foi um jogo muito bem controlado. O Londrina, mesmo jogando em casa e conhecendo o campo, não conseguiu chegar. Só chegou no gol, uma bobeira nossa. Tanto o primeiro, quanto o segundo gol foram erros nossos. Mas a vitória deles foi justa", disse.

Com o foco voltado para o Campeonato Brasileiro, Abel escalou cinco jogadores considerados titulares - Julio César, Renato Chaves, Henrique, Marlon Freitas e Wendel -, além de ter promovido o retorno ao time de Sornoza, que ficou cerca de três meses afastado dos gramados por causa de uma fratura na perna esquerda, algo destacado por Abel.

"Valeu pelo Sornoza, que voltou e não sentiu nada, e outros jogadores. Mesmo por pouco tempo, você consegue observar. Eu gostei dos meus zagueiros, que foram bem na saída de bola, assim como o Marlon Freitas e o Wendel. E em outras situações pesou o entrosamento, com por exemplo o Marlon, que foi bem. Bem no apoio e na bola parada. Agora, sabendo o resultado, bate um arrependimento de não ter observado outros jogadores, mas a gente também não queria desfigurar muito a equipe pensando em termos de competição. No geral, o coletivo não foi bem", afirmou.

Fora da Primeira Liga, o Fluminense voltará a jogar em 10 de setembro, quando visitará o Vitória pela 22ª rodada do Brasileirão, torneio em que ocupa o nono lugar. Abel projetou um time mais fortalecido nesse compromisso com o tempo extra para treinos. "A gente quer buscar coisas boas. Viemos de três clássicos seguidos: um empate fora, uma vitória em casa e a derrota pro Vasco. Vamos ver... Com essa semana livre vamos vir com uma condição melhor", comentou.