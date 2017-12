Abel aguarda reforços no Botafogo O Botafogo treinou nesta quinta-feira e o técnico Abel Braga começa a preparar a equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro, já que o time não conseguiu se classificar para a Copa dos Campeões. O treinador pediu a contratação de um meia e um atacante e a diretoria alvinegra estuda alguns nomes. Enquanto isso, o zagueiro Váldson continua com a sua situação indefinida. A sua transferência para o Besiktas (Turquia) está ameaçada e a diretoria já iniciou os trabalhos para tentar a renovação do contrato do jogador.