Abel ainda não sabe como escalar o Flu O técnico Abel Braga ainda não sabe quais os jogadores do Fluminense poderão jogar na quarta-feira, contra a Universidad Católica, no Chile, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. O principal problema é que dos 25 inscritos na competição, somente 17 estão em condições de atuar. E, além disso, o atacante Tuta ainda é dúvida, por causa de contusão. O volante Arouca, o zagueiro Thiago e os meias Juninho e Alan não têm condições de atuar. Já o volante Marcão não está inscrito. A única boa notícia é o retorno do atacante Leandro, que cumpriu suspensão na última partida do Campeonato Brasileiro, contra o Figueirense. ?Tenho que quebrar a cabeça para escalar a equipe e ver quem tem condições de encarar essa viagem que será dura?, disse o técnico do Fluminense, que precisa de um empate para ir à semifinal da Sul-Americana. ?Mas esse é um cansaço salutar, porque estamos todos alegres pelos nossos últimos desempenhos.?