Abel ainda não sabe se terá Cicinho O técnico do Botafogo, Abel Braga, ainda espera pela recuperação do lateral-direito Cicinho, para confirmar a equipe que enfrenta o Santos, neste domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. O jogador se recupera de uma contusão no tornozelo direito e fará um teste antes da partida para saber se terá condições de atuar. Rodrigo Fernandes permanecerá na equipe, caso Cicinho não seja liberado pelos médicos do Botafogo. "Ele (Fernandes) está muito bem. Mas, se o Cicinho se recuperar, vai jogar", disse Abel.