Abel Alves é o novo treinador do Boca Juniors

Treinador das divisões de base do clube, Abel Alves só pôde ficar com o comando porque Carlos Bianchi se negou a assumir o posto. A postura do ex-técnico da equipe irritou a direção, que acabou desligando-o do cargo de manager.

"Tivemos uma reunião e, de comum acordo, Carlos (Bianchi) decidiu se retirar do clube", explicou nesta segunda-feira o presidente do Boca Juniors, Jorge Amor Ameal. "Nós queríamos que ele dirigisse a equipe e ele disse que não, que não era sua meta. Assim, de comum acordo, decidimos desvinculá-lo da instituição".

Ameal também demonstrou confiança no trabalho do novo treinador. "É um técnico de nossa instituição e já vai assumir o cargo a partir de amanhã (terça-feira). Ele está muito entusiasmado". Mas apesar do apoio, o presidente do Boca Juniors negou-se a falar de um novo contrato. "O vínculo de Alves conosco é permanente. Não falamos de contrato, e sim dos ganhos que ele terá ao dirigir nossa instituição", completou.