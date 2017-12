Abel aposta em Felipe no Fluminense O técnico Abel Braga aposta no talento de Felipe para o Fluminense superar o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O meia-atacante desequilibrou a partida do meio de semana contra o Santos, pela Copa Sul-Americana, e parece já ter readquirido a forma, depois de cinco meses suspenso pela Justiça Esportiva. Felipe está tão confiante que já almeja voltar à seleção brasileira. Nem a sombra do meia Petkovic, novo reforço do clube, o desmotiva. Diz que não é um jogador problemático e que nunca se envolveu em confusão por estrelismo ou vaidade. Desde que voltou a jogar, depois de cumprir suspensão, o Fluminense obteve quatro vitórias e uma derrota. Abel Braga é fã de seu futebol e de outras particularidades, como, por exemplo, seu relacionamento com os demais jogadores, principalmente os mais jovens e os que recebem menores salários. "Ele nunca pensa apenas em si, tem um grande coração. Reivindica coisas a favor dos outros, que muitas vezes não têm coragem de cobrar", declarou Abel Braga, que trabalhou com Felipe no Flamengo, no Vasco e, agora, no Fluminense. "Nossa relação não tem nenhum arranhão e sempre conquistamos títulos". O treinador não pára por aí. "O respeito é mútuo. Ele é cobrado por mim assim como os outros. Não tem privilégio, nem faz questão disso. Além disso, é um craque com a bola nos pés", afirmou.