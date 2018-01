Abel aprova atuação e diz que Flu merecia vitória em clássico

O técnico Abel Braga saiu de campo na noite deste sábado com sentimentos opostos. Ele aprovou a atuação do Fluminense, mas lamentou o empate sem gols com o Botafogo. Na sua avaliação, o time tricolor merecia a vitória no primeiro clássico do ano, em rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

+ Em jogo morno, Fluminense e Botafogo empatam sem gols no clássico carioca

"No primeiro tempo chamamos muito o Botafogo para dentro do nosso campo e encontramos dificuldade, mas eles também não criaram situação de perigo. O segundo tempo foi totalmente diferente, foi muito bom. É bom jogar um clássico e não sofrer gols", avaliou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Agora temos um detalhe no nosso 'scout' que diz as jogadas de perigo de gol, o Botafogo na partida foi 0,54 e nós fomos 1,9. Fiquei contente com o que eu vi. O torcedor viu a equipe competir. Tivemos alguns erros no último passe, mas no geral foi bom", completou.

Abel fez elogios à defesa do Fluminense, que foi muito criticada ao longo do último Brasileirão. "Nosso segundo tempo foi ótimo, superior a eles. Nossa ideia era formar uma coisa diferente, mas com um zagueiro canhoto. Me surpreendi com o Ibañez, foi um dos melhores em campo, jogou uma barbaridade", comentou.

Por tudo isso, Abel acredita que o Flu tinha condições de deixar o campo com a vitória. "Tínhamos possibilidade de vencer. Mesmo com um certo domínio do Botafogo no primeiro tempo, não teve uma jogada vertical em direção ao nosso gol feita pelo adversário. Ao meu ver, isso foi bom", analisou.

Superado o empate sem gols, o treinador cobrou vitória nas duas próximas rodadas do Estadual para o Flu manter as chances de classificação para a semifinal da Taça Guanabara - na estreia a equipe foi derrotada pelo Boavista.

"Se almejamos alguma coisa na competição, temos que vencer os dois próximos jogos para depois ver o que vai acontecer no último. Cada jogo é uma história, um tipo de preparação, não podemos fazer previsões", declarou. Os dois próximos jogos serão contra a Portuguesa e o Madureira.