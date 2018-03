Abel Braga ainda reclama da arbitragem Depois de oito rodadas jogadas no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta ocupa apenas a 22ª posição na tabela de classificação, com seis pontos ganhos. O time de Campinas perdeu outros quatro pontos na justiça por uso irregular do volante Roberto. Enquanto vê o time, formado em sua maioria por jogadores revelados pelo próprio clube, mostrar muita raça dentro de campo, o técnico Abel Braga culpa a arbitragem pelos maus resultados obtidos nas últimas rodadas. Dentre os casos mais graves estariam as duas expulsões consecutivas do lateral-direito Mantena pelo juiz Elvécio Zequeto e o gol também anulado por ele, no empate em 0 a 0 com o Figueirense. O treinador faz questão de afirmar sempre que o time tem dez pontos no Brasileirão, garantindo que os quatro perdidos no Tribunal (STJD) é questão da diretoria resolver, até porque o recurso pela Ponte Preta ainda não foi julgado. Em campo, o treinador deve confirmar a entrada de Dênis na lateral-direita em lugar de Mantena, suspenso, e Sérgio Alves, recuperado de uma lesão muscular, no comando de ataque ao lado de Fabrício Carvalho.