Abel Braga ameaça deixar o Flamengo O atraso no pagamento dos salários no Flamengo acabou com a paciência do técnico Abel Braga. Na manhã desta quinta-feira, ele afirmou que, se perder o controle sobre os jogadores por causa de problemas financeiros, vai pedir demissão do clube. "Consigo segurar a minha barra, até porque vivi problemas semelhantes em todos os clubes pelos quais passei desde 2001. Mas o momento em que não conseguir administrar os problemas dos jogadores, pulo fora do Flamengo", afirmou Abel Braga. No ano passado, o treinador ajudou a livrar a Ponte Preta do descenso no Campeonato Brasileiro, quando viveu o mesmo dilema. Com a grave crise financeira do Flamengo, o presidente do clube, Márcio Braga, estuda um empréstimo da Confederação Brasileira de Futebol para pagar o salário dos jogadores, comissão técnica e funcionários. Para a partida contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Ibson é a dúvida do Flamengo. Ele sentiu dores no músculo adutor esquerdo e será reavaliado nesta sexta-feira. Sem poder contar com Henrique e Da Silva, que vão cumprir suspensão automática, Abel Braga está otimista quanto ao aproveitamento de Ibson no confronto de domingo. "Ele vai jogar, posso garantir. Isso é mais cansaço muscular que outra coisa. Ele vem treinando, já sentiu essas dores no jogo contra o Fluminense e ficou o tempo todo, correu feito um louco. Ibson é guerreiro e tenho certeza que posso contar com ele", afirmou o treinador.