Abel Braga ameaçado no Fluminense A péssima campanha na Taça Guanabara e a derrota para o Campinense, na estréia na Copa do Brasil, estão deixando o técnico do Fluminense, Abel Braga, sob ameaça de demissão. A hipótese já começou a ser levantada por conselheiros do clube, embora o presidente do Tricolor, Roberto Horcades, repita que Braga está prestigiado. O Fluminense foi quem mais investiu no Rio para o primeiro semestre. Fez 11 contratações, mas até agora, com Abel Braga no comando, conseguiu somente uma vitória em seis jogos - empatou dois e perdeu os outros três. O treinador disse que está chateado com os resultados. "Não estamos realizando no campo aquilo que fazemos no dia a dia dos treinos. É ruim para todo o grupo. Sem as vitórias, cria-se um clima de intranqüilidade."