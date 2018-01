Abel Braga anda irritado no Fluminense O técnico Abel Braga não escondeu sua irritação com o zagueiro Fabiano Eller e o empesário Eduardo Uran, que está negociando a saída do jogador do Fluminense - irá para o futebol turco. O treinador ainda demonstrou preocupação com o excesso de problemas que vem enfrentando para montar o time e já teme pela posição do Fluminense entre os melhores do Campeonato Brasileiro. "Estou jogando com um time cheio de desfalques e conseguindo manter a liderança (está em segundo lugar, atrás apenas da Ponte Preta). Mas uma hora não vai dar", avisou Abel Braga, que tem 10 jogadores contundidos atualmente. Já Fabiano Eller, que assinará um contrato por 3 anos com o Trabzonspor, da Turquia, revelou a conversa que teve nesta terça-feira com o técnico do Fluminense. "O professor (Abel Braga) falou que estava bolado comigo e com o meu empresário. Aí, falei para ele: ?Calma aí professor, que vou pegar um copo de água com açúcar para o senhor se acalmar?", contou o zagueiro.