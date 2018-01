Abel Braga cobra reação da Ponte Depois da derrota da Ponte Preta na primeira rodada do Campeonato Paulista, para o Ituano, por 2 a 1, o técnico Abel Braga cobrou de seus jogadores uma reação na partida contra o Palmeiras, quarta-feira, em Campinas. "Nós perdemos o jogo porque jogamos mal. O Ituano foi bem, mas erramos muito, desperdiçando muitas bolas", disse o treinador, exigindo que o time erre menos no próximo jogo. Segundo os jogadores do clube de Campinas, o time foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Ituano. Para eles, o fato ocorreu num lance do segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada em 1 a 1: Jean Carlos foi derrubado na área por Marinho, o árbitro Élcio Paschoal Borborema marcou o pênalti e ainda expulsou o zagueiro da Ponte. Mas os atletas defendem que a jogada foi legal e teria sido apenas uma "disputa de corpo". "Não adianta chorar o leite derramado", afirmou Abel braga, que conversou muito com o elenco na apresentação ocorrida na tarde desta segunda-feira, no Centro de Treinamento do Jardim Eulina. Para o jogo contra o Palmeiras, a única mudança deve ser a entrada do zagueiro Luis Carlos no lugar de Marinho, que cumprirá suspensão.