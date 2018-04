Abel Braga comanda atividade no Fluminense de olho no São Paulo

O técnico Abel Braga realizou um treino tático no Fluminense na tarde desta quinta-feira. Com a semana inteira para trabalhar, o treinador tem tido tempo para analisar o elenco de olho na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma vitória e uma derrota na competição, o time tricolor carioca volta a campo no domingo, às 16 horas, quando receberá o São Paulo, no estádio do Maracanã, pela quarta rodada. Para a partida, Abel não poderá contar com o lateral-direito Gilberto, expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no último domingo.

A tendência é que Léo ganhe uma chance entre os titulares. O restante da equipe deverá ser a mesma, com a formação tática de três zagueiros e com o atacante Marcos Junior isolado no ataque.

No trabalho desta quarta-feira, Abel também aproveitou para ter uma longa conversa com o elenco a fim de orientar a movimentação dos atletas. Em campo, os jogadores foram divididos em dois times que se enfrentaram em um espaço que era progressivamente reduzido. O Fluminense volta a treinar na manhã desta sexta-feira