Abel Braga: crise motivou demissão O técnico Abel Braga negou nesta terça que tenha deixado o Botafogo por ter recebido alguma proposta de outro clube. De acordo com o treinador, sua decisão foi tomada de forma consciente e que a crise do Alvinegro foi o principal motivo da sua saída. Abel disse que já tinha conversado com o presidente Mauro Ney Palmeiro sobre a situação financeira do Botafogo. O treinador teria ajudado, por diversas vezes, alguns jogadores que passavam por dificuldades. Ele revelou que chegou a dar dinheiro para almoço e táxi aos atletas. Outro motivo para seu pedido de demissão foram as saídas de alguns jogadores titulares, casos do zagueiro Váldson e do goleiro Kléber. Abel disse que os atletas saíram do clube sem ser consultado ao mesmo tempo que ninguém era contratado para suprir essas ausências.