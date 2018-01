Abel Braga define time titular da Ponte Com a certeza de quem ainda não poderá contar com o volante Romeu e o meia Nenê, ambos sem a documentação regularizada, o técnico Abel Braga já tem praticamente definido o time da Ponte Preta para enfrentar o Figueirense, domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Ele terá os desfalques do volante Roberto e do lateral-esquerdo Alan, que receberam o terceiro cartão amarelo no empate de 4 a 4 contra o Paysandu. Para seus lugares o treinador confirmou as entradas de Ângelo e Ronildo, respectivamente. Com cinco pontos ganhos, a Ponte Preta segue reunindo provas para tentar manter os três pontos do jogo contra o Juventude, em que teria utilizado o volante Roberto de forma irregular e ainda reaver o ponto perdido diante do Inter-RS. Caso perca mais uma vez no julgamento da próxima terça-feira, o deputado estadual Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho do PT, não descarta uma possível entrada na Justiça Comum com uma ação popular para defender os interesses da Ponte, assumidamente seu clube de coração.