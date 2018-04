Abel Braga deve promover estreias de Felipe e Monzón no Fluminense RIO - Na continuidade do plano do Fluminense para a estreia na Copa Libertadores, o técnico Abel Braga pretende lançar dois reforços para o clássico de domingo, contra o Botafogo, às 19h30, no Engenhão. O meia Felipe e o lateral-esquerdo Monzón serão relacionados e ficarão no banco de reservas.