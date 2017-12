Abel Braga deve trocar a Ponte pelo Vasco Depois de assistir à saída de duas dezenas de jogadores ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga deverá ser o próximo a deixar a Ponte Preta. O treinador está negociando sua transferência para o Vasco da Gama e deverá assumir o clube de São Januário já em janeiro de 2004. Além de Abel, vários outros jogadores também deverão sair assim que o campeonato terminar. Apesar de já estar pensando no futuro, Abel Braga segue preparando o time da Ponte para o jogo decisivo de domingo, contra o Fortaleza, em Campinas, que vai definir a permanência ou não do time na Primeira Divisão em 2004. Sem poder contar com o volante Ângelo, suspenso, o treinador deverá optar pela entrada do meia Adrianinho, deixando um time com características mais ofensivas. Como o Fortaleza só precisa de um empate para não ser rebaixado, Abel espera que a equipe cearense vá a Campinas com um esquema mais defensivo, utilizando-se de três zagueiros e dois volantes de contenção.