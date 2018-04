Abel Braga diz que não esperava Fluminense 'brilhante' e exalta 2 a 0

RIO - Ainda sem contar com o seu time considerado titular, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, no último domingo, em sua estreia neste Campeonato Carioca. O time esteve longe de empolgar a maior parte dos 1.631 pagantes que foram até São Januário acompanhar o confronto, mas o técnico Abel Braga exaltou o resultado positivo acima de tudo, conquistado com dois gols do meia Wagner. O comandante admitiu que já contava com uma atuação discreta do time formado por reservas, atletas das categorias de base e novos reforços.

"O objetivo era esse, não sofrer gol e vencer. Não fomos brilhantes, mas nem eu esperava que fôssemos. O importante é que seguimos o planejamento e não vamos mudá-lo", afirmou o treinador, lembrando que será uma rotina poupar titulares em algumas partidas da competição estadual, tendo em vista o fato de que precisará priorizar outros torneios, principalmente a Copa Libertadores da América.

"Foi apenas o primeiro jogo. Temos que ter calma. O elenco é muito bom. O Fluminense é um clube redondo, as coisas funcionam. Não temos nenhum tipo de problema no grupo. Temos muitas competições para disputar no ano. O ano vai ser pesado, difícil, queremos ganhar todas, mas é lógico que daremos uma atenção a mais para uma em especial", completou o comandante.

Após a vitória na estreia, o Fluminense voltará a jogar pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira, às 19h30, diante do Olaria, no Engenhão. A equipe ocupa o Grupo B desta fase da competição, ao lado de Flamengo, Resende, Audax, Bangu, Macaé, Boavista e Duque de Caxias.