Abel Braga e a linha dura no Flu O técnico do Fluminense, Abel Braga, mandou um recado para os jogadores, nesta quinta-feira, durante a apresentação da equipe para a temporada de 2005: "não vai passar a mão na cabeça de ninguém". De acordo com o treinador, o fato de o elenco ser jovem e sua base ter sido revelada nas divisões do clube não impedirá que todos sejam alvo de suas cobranças. "Acabou esse negócio de meninos do Fluminense. Concordo que é um time jovem, mas muitos já disputaram até duas edições do Campeonato Brasileiro. Aqui, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Cada um terá que assumir sua função", disse o treinador. "Me parece que o Fluminense não foi longe no ano passado, porque perdeu para si." Braga ainda enfatizou que a contratação do meia Felipe, ex-Flamengo, servirá para melhorar o nível do elenco tricolor. Entusiasmado, destacou as qualidades ofensivas do meia e sua habilidade. "O Felipe é uma pessoa humilde e fácil de se trabalhar. É um jogador formidável", contou o técnico do Fluminense, que só voltará a trabalhar com o meia a partir de segunda-feira, quando ele se apresenta. "Vamos ser um time ofensivo em 2005, até pelas características de nossos jogadores."