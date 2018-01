Abel Braga é anunciado como novo técnico do Fluminense

Abel Braga é mesmo o novo técnico do Fluminense. O treinador, que foi campeão brasileiro em 2012 nas Laranjeiras, foi anunciado oficialmente pela diretoria nesta quinta e será apresentado já na sexta-feira, às 11h30, no novo CT do clube, na Barra da Tijuca.

A contratação de um novo técnico dependia do resultado da eleição presidencial do Fluminense, realizada no sábado. Pedro Abad, de 45 anos, era o candidato da situação e contou com o apoio de Peter Siemsen, atual mandatário do clube, para vencer o advogado Mário Bittencourt e o empresário Celso Barros, chefão da Unimed Rio - empresa ex-parceira do time tricolor.

O Abelão voltou! Comandante está de volta ao Fluminense para dirigir o time na temporada 2017 #SomosFluminense pic.twitter.com/si0BZQd3KB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 1 de dezembro de 2016

O primeiro nome da lista do Fluminense era Roger Machado, ex-Grêmio, que foi anunciado como treinador do Atlético-MG na quarta-feira. Assim, restou a Abad partir para o plano B, que era Abel. O treinador era o preferido dos dois candidatos derrotados à presidência, mas mesmo assim vai comandar o clube em 2017. O Flu não informou se o contrato vale também para 2018.

Campeão carioca em 2005 e 2012 e brasileiro em 2012, Abel vai começar a sua terceira passagem pelo Fluminense já tendo mais de 200 jogos pelo clube no currículo. Na última estada nas Laranjeiras, entre 2011 e 2013, ficou mais de dois anos completos no comando da equipe.

'Abelão', como é conhecido, estava sem clube desde o final de 2015, mas uma cláusula contratual com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, seu último clube, o impedia de trabalhar em outra equipe em 2016. Curiosamente, em 2011 ele também chegou ao Flu depois de passar por este time árabe.

O Fluminense não detalhou se Abel Braga estreia já na última rodada do Brasileirão, domingo da semana que vem, contra o Internacional, no jogo que vale o rebaixamento para o time gaúcho. Desde que demitiu Levir Culpi, o Flu tem sido treinado interinamente pelo auxiliar Marcão. Em queda acentuada, o time é o 12.º colocado, com 49 pontos, e corre risco de ficar até fora da Copa Sul-Americana do ano que vem.