Abel Braga é o novo técnico do Flu O técnico Abel Braga é o novo comandante do Fluminense para 2005. Conhecido por seu jeito durão e motivador, ele já teve passagens por Flamengo, Vasco e Botafogo. Nesta temporada, treinou o Rubro-Negro, onde se sagrou campeão carioca. Ele se reuniu nesta segunda-feira com a nova diretoria tricolor, nas Laranjeiras, onde definiu os últimos detalhes da negociação. A adaptação não será difícil. Pelo contrário. Abel Braga vai se sentir em casa, já que começou sua carreira de jogador no Fluminense. "Ele é cria do clube e não foi difícil acertar sua contratação. Está feliz e pronto para encarar os desafios", declarou Gustavo Mendes, novo gerente de Futebol. Antes de anunciar o nome do novo treinador, o dirigente disse ter conversado com Alexandre Gama, a quem considera um bom profissional. Não descartou a possibilidade de Gama integrar a comissão técnica tricolor. A resposta do ex-treinador, porém, ainda não saiu, já que tem propostas de outros clubes brasileiros.