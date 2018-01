Abel Braga é o preferido dos internautas do estadão.com.br Em pesquisa realizada pelo estadão.com.br, que durou das 10 horas de sexta-feira até às 10h30 desta segunda-feira, 29% (533 votos) dos internautas acham que Abel Braga é a melhor opção para substituir Emerson Leão como técnico do Corinthians. 1.820 pessoas votaram e o atual treinador do Internacional foi preferido, seguido pelo técnico da seleção sul-africana, Carlos Alberto Parreira (que teve uma passagem vencedora pelo clube em 2002), com 25% (457). Em terceiro está o gaúcho Tite (18% - 325), atualmente sem clube. Renato Gaúcho, do Vasco, aparece em quarto, com 14% (265) da preferência dos internautas, e em último está Paulo Autuori (13% - 240), que hoje comanda o Cruzeiro. Alguns rumores indicavam que a diretoria corintiana havia feito o primeiro contato oficial na última quinta com Abel, que ficou tentado pela proposta de cerca de R$ 400 mil mensais, menos que Leão recebia, mas mais do que o dobro do que ele ganha no comando da equipe gaúcha. Porém, no sábado, o treinador negou que tivesse recebido um convite para dirigir o Corinthians, mas deixou claro que uma possível saída do Inter pode acontecer caso o time não consiga se desclassificar para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, o que deixaria seu clima no Rio Grande do Sul insuportável.