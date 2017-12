Abel Braga é suspenso por 30 dias O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro suspendeu, na noite desta terça-feira, o técnico do Flamengo, Abel Braga, por 30 dias. Ele foi condenado por agredir verbalmente o árbitro Luis Carlos Santos, no primeiro confronto da final do Campeonato Estadual, contra o Vasco, quando sua equipe venceu por 2 a 1. A pena poderia ter chegado a um total de 900 dias de suspensão, porque o técnico do Flamengo, além de ter sido denunciado por ofender verbalmente o árbitro Luis Carlos Santos, que correspondia a 30 a 180 dias, foi citado por invadir o gramado, 120 a 720 dias. Os advogados do Flamengo, no entanto, conseguiram fazer com que Abel Braga fosse julgado somente por ter ofendido o árbitro. Mesmo assim, O treinador do Flamengo ficou incorformado com a decisão dos auditores e não se pronunciou após a sentença. Já seu advogado, Michel Assef, informou que tentará um efeito suspensivo para que Abel possa comandar a equipe na noite desta quarta-feira, contra o Grêmio, na decisão da vaga à semifinal da Copa do Brasil. Caso Abel Braga continue sem condições jurídicas de comandar o time, seu auxiliar, Leomir, será o responsável pela função. ?Isso foi uma injustiça que fizeram. Quando o Abel entrou no campo, ele não influenciou no andamento da partida e nem agrediu o juiz?, protestou o advogado do técnico do Flamengo. ?Estou surpreso e vou recorrer até onde der para livrá-lo desta punição.?