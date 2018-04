Abel Braga elogia Botafogo e diz que empate foi 'justo'

RIO - Apesar de insatisfeito com o empate por 1 a 1, Abel Braga admitiu que o resultado do clássico entre Fluminense e Botafogo foi "justo". Para o treinador, o rival alvinegro foi melhor em campo, mas o Fluminense soube criar as principais chances de gol.

"O Botafogo jogou melhor, teve mais posse, rodou melhor a bola de um lado para o outro. Mas fomos nós que tivemos as melhores chances foram nossas. Foi um resultado justo", avaliou o técnico, que só reclamou da postura adotada pelo Fluminense após abrir o placar.

"Não podíamos ter recuado. Tínhamos que aproveitar um pouco mais a movimentação, a roubada de bola. Eles (jogadores do Botafogo) se atiraram para tentar pressionar", comentou o técnico. "Mas estou satisfeito com os jogadores. Correram e lutaram bastante, porque havia um adversário de valor do outro lado".

Ainda sem contar com todos os seus titulares, Abel confirmou na noite de domingo que Fred voltará ao time no próximo fim de semana, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. E que os reforços Felipe e Fabian Monzón vão estrear nesta quarta-feira, no duelo com o Friburguense, pela 4ª rodada.

"Eles jogam, com certeza, na quarta. O Fred deve jogar no sábado. Temos uma base e fizemos um planejamento que vai sendo cumprido. Quarta vamos com outra equipe, que tem nossa total confiança. E no sábado voltam os titulares que já vão sendo preparados. Estamos bem no campeonato. Somos líderes e já passamos pelo nosso clássico", declarou Abel.