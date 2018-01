Abel Braga está fora do Internacional, que procura técnico Abel Braga está fora do comando do time do Internacional. Sua saída do time colorado foi confirmada no início da noite desta terça-feira pelo vice-presidente de Futebol Giovanni Luigi, em entrevista à Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. Com isso, o atual campeão do mundo e da Copa Libertadores está à procura de um novo técnico para o Campeonato Brasileiro. Abel comandou o treino da tarde desta terça-feira no Beira-Rio e disse, na entrevista coletiva logo após, que vai comandar um time do exterior, mas não contou qual. "Vou aproveitar o que o Internacional me proporcionou", destacou Abel, referindo-se à valorização que obteve com os títulos de campeão da América e do mundo e admitindo que recebeu uma proposta "incomparável com o nível nacional". Braga estava ameaçado de perder o cargo desde que o Internacional foi eliminado da Libertadores, na primeira fase, na semana passada, e caiu fora da disputa do Campeonato Gaúcho, pois não conseguiu a vaga nas semifinais da competição. Ainda segundo Luigi, o novo técnico deve ser algum treinador que está empregado atualmente, em disputa de fase final de campeonatos estaduais. Nomes como Gallo (Sport Recife), Geninho (Goiás) e Osvaldo Alvarez (Atlético Paranaense) são cogitados. (Com Elder Ogliari) Atualizado às 19h07 para acréscimo de informações