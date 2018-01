Abel Braga faz 4 mudanças na Ponte Depois de contar com a sorte de não enfrentar o Palmeiras, em jogo adiado para dia 19 de fevereiro por causa das chuvas, o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, fará quatro mudanças no time que enfrenta o Rio Branco, neste domingo, pela terceira rodada do Grupo 1 do Campeonato Paulista. A derrota e a má atuação do time na estréia contra o Ituano, quando o time perdeu por 2 a 1, foi o principal fator das mudanças. Além disso, com o adiamento do jogo contra o Palmeiras, durante a semana, Abel teve mais tempo para acertar o time. Na defesa, Marinho, suspenso, dá lugar a Luís Carlos. No meio-campo, o jovem volante Izaías deixa o lugar para Fabinho, contratado para a disputa do Estadual. No ataque as mudanças são mais profundas. O meia Luizinho Vieira e o atacante Fabrício Carvalho vão para o banco de reservas. Com isso, a dupla de ataque será formada pelos pratas-da-casa Lucas e Jean, com Hernani sendo recuado para o meio de campo. A Ponte enfrenta o Rio Branco neste domingo, às 17h00, no Estádio Décio Vitta, em Americana. O adversário empatou fora de casa com o Mogi Mirim, por 2 a 2.