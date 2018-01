Abel Braga faz mistério com escalação O técnico Abel Braga não quis anunciar a escalação do Fluminense para a decisão da Taça Rio, domingo, no Maracanã, contra o Flamengo. Ele espera pela recuperação do atacante Leandro, com dores musculares. Apesar de adiar o anúncio do time, a expectativa nas Laranjeiras é de que não haverá novidades com relação ao último jogo, contra o Vasco. E todos no clube estão otimistas quanto ao aproveitamento de Leandro. Para o goleiro Kléber, não existe favoritismo para o confronto. Ele rebateu o boato de que o Fluminense estaria alimentando alguma superioridade sobre o adversário. "Dentro do grupo não tem essa história, o resultado tem de ser construído lá dentro do campo, cada um brigando por cada palmo de grama, não importa a campanha até aqui, por que se o Fluminense perder tudo fica para trás", disse Kléber. Ele teve bom aproveitamento no treino específico de pênaltis, nesta sexta-feira, nas Laranjeiras. E disse que sabe como o atacante Dimba bate essas cobranças. "Já defendi pelo Fluminense um pênalti cobrado por ele quando estava no Goiás." Para o médico Luís Gallo, Leandro será reavaliado neste sábado e até mesmo no domingo, se for preciso. Ele foi apenas poupado do treino com bola nesta sexta, de acordo com Gallo. Leandro fez exercícios físicos. "Quero jogar, não posso ficar fora de jeito nenhum", declarou.