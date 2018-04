Abel Braga fecha treino do Fluminense no Paraguai Prestes a disputar o jogo mais importante do ano até agora, o técnico Abel Braga resolveu fechar o treino do Fluminense no Paraguai, onde o time encerrou sua preparação para o confronto com o Olimpia, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada nesta quarta-feira, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.