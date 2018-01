Abel Braga ganha opções na Ponte Depois da boa atuação do time da Ponte Preta no empate com o Palmeiras, o técnico Abel Braga já pensa em manter alguns jogadores que até então eram considerados reservas e tiveram oportunidade de jogar na última quarta-feira. A equipe fará o dérbi contra o Guarani, domingo, no estádio Moisés Lucarelli, na última partida da primeira fase do Campeonato Paulista. Um dos que devem ser mantidos é o meia Adrianinho, destaque no empate com o Palmeiras. Luizinho Vieira, que marcou dois gols nos 2 a 2 de quarta-feira, é outro com chances de virar titular. Além deles, outro reserva que chamou a atenção foi Wesley. Abel Braga ainda aguarda a liberação do volante Roberto, que se recupera de uma contusão muscular, para poder armar o time. O meia Piá, poupado contra o Palmeiras, deve voltar. Enquanto Elivélton, que cumpriu suspensão, entra no lugar de Ronildo.