Abel Braga lamenta empate e falhas do ataque do Fluminense diante da Ponte Preta

O treinador do Fluminense, Abel Braga, lamentou o empate em 0 a 0 diante da Ponte Preta, em Campinas, nesta quarta-feira à noite, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro devido à morte de seu filho mais novo, João Pedro, de 19 anos, ocorrida no dia 29 do mês passado, ao cair do apartamento de cobertura onde a família vive, na zona sul do Rio. Na avaliação de Abel, o time desperdiçou oportunidades de conquistar uma vitória fora de casa.

"O resultado é justo, procuramos desgastar a equipe da Ponte Preta, obrigamos eles ao erro. Mas o jogo foi igual, foi muito tático. Ainda tivemos mais uma oportunidade incrível naquela bola que bateu nas costas do Marcos Júnior, era a bola do jogo. Nosso ataque está sempre correndo atrás e fazendo uma diferença grande na competição, sempre marcando gols, mas hoje foi o contrário, não estivemos bem na parte ofensiva e na parte defensiva, fomos bem", analisou o treinador do time tricolor.

Abel também demonstrou preocupação com o excesso de empates da equipe carioca no Brasileirão - foram oito em 19 rodadas. O retrospecto coloca o Flu como o time que mais obteve resultados de igualdade na competição, junto com o Flamengo.

O técnico do time tricolor acredita que o retorno de jogadores afastados por contusão, casos de Douglas e Sornoza (ausentes do time há três meses por lesão), e Henrique Dourado (que ainda readquire ritmo de jogo) irá proporcionar a melhora no desempenho do time.

"Precisamos ganhar mais partidas, os jogadores têm trabalhado muito, há uma entrega muito boa, muito positiva, há uma ótima relação no ambiente de vestiário, meu grupo é fantástico. Tem a superação, o que esses caras correm é absurdo e voltando esses jogadores (Douglas, Sornoza e Dourado), vamos ter um time mais cascudo. Brasileiro é muito complicado, mas vamos tentar fazer um campeonato melhor", projetou Abel.

O próximo compromisso do Fluminense, que ocupa a nona colocação do torneio, com 26 pontos, será na segunda-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro, diante do Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno da competição.