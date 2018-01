Abel Braga mexe no Fluminense O técnico do Fluminense, Abel Braga, vai promover duas alterações para o confronto contra o Cabofriense, nesta quarta-feira, no Maracanã. Criticado por ter falhado nos dois gols do Olaria, que empatou com o Tricolor por 2 a 2, na última rodada, o jovem goleiro Fernando Henrique vai ceder lugar ao experiente Kléber. Na lateral-direita, Jancarlos será substituído por Gabriel. A dois jogos do fim da fase inicial da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca) - classificam-se os dois melhores de cada chave -, o Cabofriense soma 6 pontos, enquanto o Fluminense 3 no grupo B. A partida é classificada como decisiva nas Laranjeiras para a equipe tricolor chegar às semifinais do torneio. "É uma decisão. O Cabofriense está fazendo um bom trabalho e vai dar trabalho. Mas o grupo vai buscar a vitória", declarou Felipe, que sentiu tonteiras durante o confronto contra o Olaria, domingo. Ele admite que ainda não fez uma boa partida com a camisa tricolor. "Estou bastante chateado comigo. Não estou rendendo bem, mas estou trabalhando a minha parte física".