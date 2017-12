Abel Braga monta um Flu mais defensivo O técnico Abel Braga ganhou notoriedade no atual Campeonato Brasileiro por escalar, dentro ou fora de casa, um Fluminense ofensivo, com até quatro atacantes. Nesta quarta, porém, ele recuou. Tendo em mãos um time em crise, que não vence há cinco partidas, armou no treinamento um esquema tático mais cauteloso para enfrentar o Palmeiras, domingo, em São Paulo, em um jogo encarado por todos nas Laranjeiras como uma "decisão de Copa do Mundo". O Fluminense precisa de um empate para não deixar escapar a classificação para a Copa Libertadores de 2006. Com o regulamento debaixo dos braços, Abel Braga formou um meio-de-campo com três volantes (Marcão, Arouca e Romeu) e apenas um homem de criação (Petkovic). Sua intenção é de, logicamente, reforçar a marcação e, ao mesmo tempo, dar liberdade para os avanços de Arouca. Este, por sinal, foi eleito pelo treinador como o jogador mais regular do Fluminense em 2005. Abel Braga o elogia sempre pela facilidade que tem para desarmar e chegar ao ataque. "É um ótimo garoto". Arouca aprovou a modificação. "A minha função básica é marcar, mas contra o Palmeiras atuarei um pouco mais à frente. Espero que o Fluminense tenha uma ótima atuação", declarou o volante, revelado nas categorias de base do clube. Se o coletivo servir de parâmetro, pode-se dizer que a torcida tricolor tem motivos para ficar otimista. Com esta nova formação, os titulares derrotaram os reservas por 8 a 0, num autêntico show de bola. Petkovic marcou três vezes, Tuta, duas, e Gabriel, uma. Beto e Juan também balançaram as redes. O técnico Abel Braga gostou do que viu. "Quero a mesma aplicação no domingo". Os titulares tiveram a seguinte escalação: Kléber; Gabriel, Gabriel Santos, Igor e Juan; Marcão, Arouca, Romeu e Petkovic; Beto e Tuta. O atacante Leandro ainda é dúvida. Ele ainda não se recuperou de problema no tornozelo esquerdo, mas garantiu que, mesmo sem estar 100% fisicamente, viaja com a delegação para São Paulo. Alvo de críticas da torcida pela queda de rendimento, Tuta e Gabriel voltaram a afirmar que só pensam neste jogo decisivo. Sobre transferência, não falam mais. Ambos querem provar que, acima de qualquer coisa, são profissionais. Eles ainda não engoliram a insinuação do presidente Roberto Horcades de que estão fazendo corpo-mole.