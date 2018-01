Abel Braga muda o time da Ponte A derrota na estréia do Campeonato Paulista, para o Ituano, preocupou a Ponte Preta. Afinal, além do resultado negativo, o time jogou mal. Por isso, o técnico Abel Braga deve fazer até quatro alterações para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira à noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Por enquanto, a única alteração confirmada por Abel é a entrada do zagueiro Luís Carlos no lugar de Marinho, que foi expulso e cumprirá suspensão. Outra mudança quase certa é a substituição do volante Izaías por Fabinho, que voltou recentemente do futebol japonês - ele só não atuou na estréia por estar fora de forma e ainda se recuperando de contusão. A fraca atuação da dupla de ataque contra o Ituano também deve determinar as entradas de Jean e Lucas no time. Eles devem ser os novos atacantes titulares, com a saída de Fabrício Carvalho e o recuo de Hernani para o meio-de-campo, no lugar de Luizinho Vieira. "Acho que o time vai se comportar de maneira diferente", disse Abel Braga, depois do treino coletivo realizado nesta terça-feira, em Jaguariúna, cidade vizinha a Campinas. O lateral Luciano Baiano será opção no banco de reservas, mas o atacante Sérgio Alves ainda fica de fora dessa partida, pois está fora de forma.