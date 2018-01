Abel Braga não conta com Diego O técnico do Fluminense, Abel Braga, deixou bem claro nesta terça-feira que não conta com o meia Diego para o restante da temporada. A jovem revelação foi negociada com um empresário português, que, no meio do ano, vai transferi-lo para um clube europeu - provavelmente o Benfica, de Portugal. "O clube tem de vender alguém para fazer caixa", declarou o treinador, temendo também perder o volante Arouca. Enquanto uns saem, outros chegam. Três jogadores do Volta Redonda, vice-campeão carioca, se apresentaram nas Laranjeiras. O lateral-direito Schneider, o goleiro Lugão e o atacante Léo Guerra vestiram a camisa do Fluminense e prometeram dedicação máxima para levar a equipe ao título do Campeonato Brasileiro. O trio realizou o sonho de assinar contrato com um clube da elite do futebol brasileiro.