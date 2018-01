Abel Braga não fica no Flu em 2006 Agora é oficial. O técnico Abel Braga não continuará no Fluminense em 2006. O treinador não chegou a um acordo financeiro no momento de renovar o contrato e também alegou, segundo a diretoria tricolor, desgaste devido à perda da vaga para a Taça Libertadores. A diretoria ainda não entrou em contato com nenhum treinador, mas já sabe que ele terá o perfil de Abel Braga. ?Ele terá que ter pulso firme, ser agregador, entre outras características do ex-treinador?, declarou o coordenador de futebol do Fluminense, Paulo Bhering. Ele deixou bem claro que a intenção da diretoria era renovar o contrato de Abel Braga. ?Não conseguimos persuadi-lo. Talvez nos tivesse faltado competência para isso?. O dirigente disse ainda que, apesar da saída do treinador, todos ganharam um grande amigo. ?Só quem teve a oportunidade de trabalhar com Abel durante 12 meses sabe disso?.