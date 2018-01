Abel Braga nega ter recebido um convite do Corinthians O técnico Abel Braga, do Internacional, negou neste sábado que tenha recebido um convite para dirigir o Corinthians. ?Recebi uma proposta do Ilton (José da Costa, atual gerente de Futebol do Corinthians) quando ele estava no Palmeiras?, disse o treinador, em entrevista por telefone ao canal SporTV. Abel afirmou que esta possível saída do Inter, em caso de desclassificação na Copa Libertadores da América, está tornando o momento ´insuportável´. ?Existem colunistas ridículos, que disseram haver uma multa rescisória de um milhão [de reais], caso eu saísse. Jamais coloquei multa em contrato.? O técnico-interino Zé Auguto, que estreou no Corinthians, não disfarçou a emoção. ?Foi emocionante estrear com vitória.? Ele disse que seu trabalho foi ´fácil´. Humilde, o treinador dos juniores disse não estar em condições de seguir no cargo. ?Gostaria de ficar como auxiliar e poder ganhar mais experiência.?