Abel Braga outra vez muda a Ponte Já está virando rotina. Sem poder contar com Humberto e Izaías, expulsos na vitória por 2 a 1 sobre o América, e Adrianinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o técnico Abel Braga muda a Ponte Preta pela décima vez em 11 partidas disputadas no Campeonato Paulista. Para enfrentar o Mogi Mirim fora de casa na próxima quarta-feira, o treinador terá problemas para escalar a equipe. Com a ida do volante Fabinho para o São Caetano e a contusão muscular de Roberto, o técnico deve optar pelo jovem Ângelo, que nunca atuou como titular. Tantas mudanças já fizeram com que quase todo o elenco fosse usado neste Paulistão. Nos 11 jogos disputados até agora, 26 jogadores já entraram em campo. Os que mais atuaram foram o zagueiro Rodrigo, o meia Adrianinho e o atacante Sérgio Alves, que estiveram em nove oportunidades. Líder do Rebolo, com 10 pontos, a Ponte Preta apenas vai cumprir tabela contra Mogi Mirim e Marília, no final de semana, em Campinas. A diretoria e a comissão técnica continuam traçando planos para disputar o Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, sem recursos, o time vai ter um só objetivo: evitar o rebaixamento.