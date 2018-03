Abel Braga pede demissão do Botafogo O técnico Abel Braga pediu demissão do Botafogo nesta segunda-feira, mas o motivo que o levou a tomar essa decisão não foi divulgado. O treinador deixa o clube após uma passagem considerada razoável. O Alvinegro não foi bem no Torneio Rio-São Paulo e acabou não se classificando para a Copa dos Campeões. No Campeonato Estadual, o time foi eliminado no Octogonal decisivo. Apesar da saída de Abel, a diretoria do Botafogo anunciou a contratação do lateral-direito Michel, que já atuou no Santos. O jogador deve se apresentar nos próximos dias para assinar contrato.