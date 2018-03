Abel Braga promete sermão na Ponte Preta O técnico Abel Braga, da Ponte Preta, promete dar um novo sermão nos seus jogadores quando se apresentar ao clube, nesta terça-feira à tarde. O seu objetivo é evitar que contra o São Caetano, seu próximo adversário, sábado, no Majestoso, todos fiquem com a mesma "cara de bobo" vista após a derrota para o Vasco da Gama, por 1 a 0, em São Januário. "Não adianta perder gols feitos, por falta de calma ou de preciosismo, depois tomar um gol de pênalti no final e perder o jogo", voltou a lamentar a derrota para o time carioca. Mesmo porque ele considera que o time "já perdeu demais": um total de nove pontos. Quatro no STJD por causa do uso irregular do volante Roberto; dois pontos no empate com o Paysandu, em casa, por 4 a 4; e agora mais três diante do Vasco. Caindo nas contas reais, a Ponte Preta só tem nove pontos, na 21ª posição. Para vencer o São Caetano, Abel Braga terá o retorno do atacante Fabrício Carvalho, que cumpriu suspensão automática. Mas perdeu o zagueiro Gérson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Os jogadores se apresentaram, nesta segunda-feira à tarde, para treinos leves. Nesta terça treinam em dois períodos, incluindo o jogo-treino com o Atlético Sorocaba, à tarde, no Centro de Treinamento do Jardim Eulina.