Abel Braga quebra a cabeça para montar o Fluminense contra o Caracas

RIO - O Fluminense precisa de um ponto para avançar às oitavas de final da Libertadores. O adversário, o venezuelano Caracas, jamais venceu jogando no Brasil, com seis derrotas em sete jogos. Mas a tranquilidade passará longe de São Januário, local da partida de nesta quinta-feira, às 22h.

O Tricolor jogará pressionado pelo amplo favoritismo e pela derrota por 3 a 1 para o rival Flamengo, no domingo. Além disso, o técnico Abel Braga carece de vários jogadores importantes, todos lesionados, entre eles o artilheiro Fred e os meias Deco e Thiago Neves.

A situação está longe de ser confortável, apesar da liderança do Grupo 8, com oito pontos. Grêmio e Huachipato (que jogarão no mesmo horário no Chile - leia mais ao lado) somam sete. E o Caracas, seis.

Uma derrota para os venezuelanos representaria uma saída precoce do torneio continental. Algo impensável no time das Laranjeiras, que ambiciona conquistar sua primeira taça. “É de fato uma final. Agora o ano começou. Vamos ter uma sequência de decisões pela frente e a primeira delas é diante do Caracas. A classificação nos dará motivação também para a sequência do Carioca”, comentou o volante Jean, que deverá ter mais liberdade para avançar no jogo desta quinta-feira como forma de minimizar a ausência dos experientes armadores machucados.

Um dado negativo contra os tricolores é o fato de não terem vencido ainda como mandantes nesta Libertadores: derrota para o Grêmio e empate contra o Huachipato - ambos os jogos foram disputados no Engenhão. Mas a partida desta quinta-feira será no campo do Vasco. E Abel acha que a mudança pode trazer algo de positivo à sua equipe. “Acho que, por estarmos em uma localização mais central da cidade, o público será maior. São Januário é uma boa opção. O apoio é fundamental, ainda mais em uma partida complicada e decisiva.”

No treino de quarta, Abel escalou o ataque com Rhayner, Wellington Nem e Rafael Sóbis. No meio de campo, Jean e Wagner vão trabalhar na armação, com Edinho dedicado à marcação.