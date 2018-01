Abel Braga quer surpreender Corinthians Mal na tabela de classificação, com apenas dez pontos ganhos e na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga, da Ponte Preta, espera montar uma equipe que possa surpreender o Corinthians no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. O treinador já adiantou que deve fazer algumas mudanças. O problema é saber quem entraria para resolver os problemas, uma vez que o elenco é limitado e formado, em sua maioria, por jovens promessas das categorias de base. A principal novidade no time pode ser a entrada do atacante Godói. Mal fisicamente e em desgraça com a torcida, o desengonçado Fabrício Carvalho pode parar no banco de reservas. Enquanto Abel se vira com o que pode, a diretoria corre atrás de reforços. Um meia e um atacante seriam as prioridades para serem contratados. Apesar de não confirmar, o meia Juliano, do União São João, e que estava no Corinthians, pode ser uma das opções para o treinador.