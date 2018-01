Abel Braga recebe proposta ´irrecusável´ do Corinthians Preferido dos internautas em pesquisa realizada pelo estadão.com.br como substituto para Emerson Leão como técnico do Corinthians, o atual treinador do Internacional, Abel Braga, está mais perto do Parque São Jorge. A diretoria corintiana fez o primeiro contato oficial nesta quinta-feira com o técnico, que ficou tentado pela proposta de cerca de R$ 400 mil mensais, menos que Leão recebia, mas mais do que o dobro do que ele ganha no comando da equipe gaúcha. "Quem não quer trabalhar no Corinthians? O negócio aqui no Inter está conturbado. Quem sabe isso pode acontecer", afirmou Abel, em entrevista à TV Bandeirantes. Porém, o grande entrave para a negociação é encontrar uma maneira de deixar o Beira-Rio sem ser rotulado pela torcida colorada como ´mercenário´. O novo gerente de futebol do clube paulista, Ilton José da Costa, afirmou que ele não faz parte das negociações para o novo técnico, mas confirmou que o clube está procurando sim um substituto a Leão e que ofertas estão sendo realizadas, por parte da presidência e vice-presidência do Corinthians e de Renato Duprat. Abel é o atual campeão do Mundial e da Libertadores pelo Internacional, mas a recente eliminação no Campeonato Gaúcho, e a situação difícil em que o time se encontra na Libertadores vem gerando críticas da torcida contra o treinador. Na sexta, um grupo de 15 torcedores esteve no treino realizado no Beira-Rio para protestar pela eliminação no Gauchão. Mas não houve violência. Os torcedores, que se auto-intitularam ´Os Baderneiros´, levaram faixas - uma delas dizia ´Diretoria incompetente´ - e reclamaram bastante dos jogadores, de Abel Braga e do vice-presidente de futebol do clube, Giovanni Luigi. Torcida quer Abel Em pesquisa realizada pelo estadão.com.br, das 10h da sexta-feira, até este o meio-dia deste sábado, 888 internautas votaram e 30,29% preferem Abel Braga no comando do Corinthians. Em segundo lugar na enquete - que ainda está acontecendo - vem Carlos Alberto Parreira, atual treinador da seleção sul-africana, com 24,77%, seguido por Tite (18,02%), Paulo Autuori (12,61%), e Renato Gaúcho (12,30%).