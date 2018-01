Abel Braga só deixa a Ponte se quiser A péssima campanha no Campeonato Paulista e a derrota no dérbi de número 175 seriam motivos mais do que suficientes para que o técnico Abel Braga perdesse o cargo na Ponte Preta. Mas, de maneira surpreendente, a diretoria dá sinais de que o treinador terá respaldo para realizar uma ampla reformulação no elenco. Esta idéia já vinha sendo divulgada antes mesmo do início da temporada, mas ganhou força agora com a eliminação no Paulistão. Para tratar deste assunto e de outros relacionados ao clube, a diretoria esteve reunida com a comissão técnica no final da tarde desta segunda-feira. É provável que aumente a lista de dispensa. O último a se desligar foi o lateral-direito Daniel, na sexta-feira. Antes dele, deixaram o clube o meio-campo Dionísio, o meia Hernani, o goleiro Hiran, entre outros. Sem contar alguns jogadores que não renovaram contrato no final de ano, como o atacante Macedo e o meia Caíco. O próximo da lista pode ser o meia Piá, que nem foi relacionado para o dérbi. A decisão, porém, será mantida em sigilo, uma vez que o time ainda disputará o rebolo, onde corre o risco de ser rebaixado para a Série A2. O elenco, porém, é considerado bem superior a de outros concorrentes e a expectativa é de que as vitórias voltem a acontecer na competição. Na primeira fase, a Ponte empatou um jogo, venceu outro e perdeu quatro vezes. O saldo negativo refletiu na instabilidade do time e das diversas mudanças feitas pelo técnico Abel Braga, que escalou seis formações diferentes.