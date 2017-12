Abel Braga sonha com Dodô no Flamengo Depois de anunciar a contratação do lateral-direito Reginaldo Araújo e do volante Douglas Silva, a diretoria do Flamengo procura um atacante com características de área. O técnico Abel Braga sonha com Dodô, atualmente no Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul. "Sempre estou em contato com o Dodô. Somos amigos e o admiro como jogador. Gostaria de vê-lo no Flamengo, mas acho muito difícil porque renovou contrato recentemente", disse Abel, que trabalhou com o atleta entre 2001 e 2002 quando ambos estavam no Botafogo. O diretor técnico Júnior alegou que não houve contatos com Dodô. "Desconheço este desejo do Abel e posso garantir que o jogador não está nos planos do Flamengo", afirmou. Na reapresentação de amanhã, após as festividades do carnaval, o elenco rubro-negro vai conhecer seu novo preparador físico. Trata-se de Cristiano Nunes, que trabalhou com Abel na Ponte Preta. Ele substituirá Fábio Mahseredjian, que se transferiu para o Corinthians.