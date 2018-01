Abel Braga surpreso com o Fluminense Após os primeiros dias de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana, os jogadores e o técnico do Fluminense, Abel Braga, não esconderam o otimismo quanto a um bom desempenho no Campeonato Carioca. O treinador revelou, inclusive, ter sido surpreendido com os desempenhos de alguns atletas. "Fiquei impressionado com a dedicação do Preto Casagrande, que chegou do Santos muito bem. O Antônio Carlos voltou muito bem. E o Felipe com sua maneira simples já revelando as características de líder", contou Abel Braga. "Queremos formar uma equipe sem temores defensivos. Um time moderno, que jogue com alegria e, sem a bola, marque." O meia Felipe também não escondeu sua felicidade por ter escolhido o Fluminense para atuar em 2005. Após a saída traumática do Flamengo, no final do ano, o jogador disse ter se adaptado ao Tricolor, além de enaltecer as qualidades técnicas do elenco. "Fui muito bem recebido aqui. O ambiente entre os jogadores é alegre e com bastante brincadeiras, mas na hora certa", afirmou Felipe. "Temos um grupo bom e, com o tempo, vamos nos entrosar para ter a qualidade ideal no Carioca e nas demais competições."