Abel Braga testa Ernando na vaga de Juan antes de final no Gaúcho

PORTO ALEGRE - O zagueiro Juan poderá desfalcar novamente o Internacional, neste domingo. Após ser baixa na equipe no amistoso com o Peñarol, o defensor ficou de fora do treino deste sábado, em preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, e deve ser substituído por Ernando.

Ernando formou dupla de zagas com Paulão durante treino de bola parada, fechado para a imprensa. Juan havia desfalcado o Inter no fim de semana passado por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Durante a semana ele fez treino em separado com o coordenador da preparação física e parecia ter boas chances de voltar ao time neste domingo.

No entanto, ele deve ficar de fora do duelo decisivo deste domingo, em Caxias do Sul. Apesar disso, o técnico Abel Braga tentou fazer mistério e disse que o time não sofrerá alterações. "Não tem segredo. A equipe está definida dentro do que julgamos ser o melhor para o momento. Todo mundo está disponível", afirmou o treinador.

Assim, o Inter deve entrar em campo neste domingo com: Dida; Gilberto, Paulão, Ernando (Juan) e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, D'Alessandro e Alex; Rafael Moura. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, o time de Abel Braga garante o tetracampeonato gaúcho em caso de empate neste domingo.